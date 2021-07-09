Власти Гаити раскрыли некоторые подробности спецоперации по поиску и ликвидации террористов, которые совершили налет на президентскую резиденцию и убили президента страны Жовенеля Моиза.

Начальник полиции Гаити Леон Шарль сообщил местной радиостанции, что по последним данным уже семь подозреваемых были ликвидированы в ходе спецоперации службы безопасности, а задержано уже 6 человек, прямо причастных к убийству президента Моиза.

Об этом передает The Guardian.

Министр по делам выборов и межпартийных отношений Матиас Пьер в свою очередь заявил, что в группу, которая совершила атаку на резиденцию президента, входило 26 человек. Среди задержанных оказались и двое граждан США гаитянского происхождения.

В то же время официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть такие данные.

Также он рассказал, что "Вашингтон поддерживает постоянные контакты с представителями Гаити", включая следственные органы, для содействия расследованию убийства Жовенеля Моиза.

Ранее "Страна" сообщала, что в ООН осудили убийство президента Гаити, назвав преступление - "отвратительным актом".