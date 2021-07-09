Вчера вечером, 8 июля, в Швеции произошла авиакатастрофа. Здесь, в окрестностях города Эребру рухнул на землю и разбился самолет DHC-2 Turbo Beaver. На его борту были восемь парашютистов и пилот. Все они погибли при падении.

"Это очень серьезная трагедия. Все, кто находился на борту разбившегося самолета, погибли на месте", - рассказал представитель шведской полиции.

Самолет потерял высоту и рухнул на землю незадолго после взлета из аэропорта Эребру. После падения борт сразу же загорелся, у людей не было ни одного шанса на выживание.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен уже выразил соболезнования родным и близким погибших парашютистов и пилота.

"С большой печалью и тревогой сегодня вечером (8 июля - Ред.) я прочитал трагическую информацию об авиакатастрофе в Эребру. Я думаю о жертвах, их семьях и близких в это очень трудное время. Я хочу выразить свои глубочайшие соболезнования их горю", - написал премьер-министр в своем официальном Twitter.

Соболезнование премьера Швеции, фото: twitter.com/SwedishPM

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в авиакатастрофе на Аляске погиб богатейший человек Чехии.

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