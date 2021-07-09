Чрезмерное употребление антибиотиков порождает супербактерии, устойчивые к лекарственным препаратам, и вызывает антибиотикорезистентность. Поэтому лекарства такого типа следует принимать, придерживаясь строгих правил.

Каких именно, рассказала пресс-служба Минздрава в Фейсбуке.

От болезней, вызванных резистентными микроорганизмами, умирает 700 000 человек в год. Если не принимать мер, то количество таких смертей возрастет до 10 миллионов уже к 2050 году. Именно поэтому врачи советуют не лечить простуду и грипп антибиотиками и не заниматься самолечением.

Чтобы защитить себя и родных от резистентных бактерий, следует правильно употреблять антибиотики:

только по назначению врача;

самостоятельно не менять дозировку;

не менять антибиотик без консультации с врачом;

не прерывать курс лечения, даже если стало лучше.

Бежать в аптеку за антибиотиком, едва поднялась температура и начался кашель - очень плохая идея.

Инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами с резистентностью, болеют все, а не только те, кто игнорирует рекомендации врача и занимается самолечением. Такие заболевания очень сложно, а иногда и просто невозможно вылечить. Поэтому нужно позаботиться о защите от микробов, придерживаясь простых правил.

вакцинируйтесь - некоторые вакцины, например, против менингококка и пневмококка, способны предупредить серьезные бактериальные инфекции;

соблюдайте гигиену, мойте руки и продукты, которые собираетесь готовить;

храните пищу в холодильнике и не ешьте испорченные продукты;

ведите здоровый образ жизни - так вы будете меньше болеть;

соблюдайте правила безопасного секса;

следите за гигиеной ротовой полости, регулярно проходите профилактические осмотры у стоматолога.

Ранее "Страна" рассказывала, почему нельзя лечить антибиотиками все заболевания.

Мы также сообщали, что с 2022 года антибиотики в Украине нельзя будет купить без электронного рецепта.