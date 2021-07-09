Попадание птицы в один из двигателей пассажирского самолета авиакомпании Brussels Airlines стало причиной аварийной посадки рейса в аэропорту Брюсселя сразу после взлета. Лайнер направлялся в Милан.

Рейс пытался вылететь из брюссельского аэропорта в Завентеме. Об этом говорится в публикации бельгийского издания The Brussels Times.

Самолет должен был следовать в Милан со 141 пассажиром на борту. Командир экипажа принял решение вернуться уже через 15 минут после взлета после того, как в правый двигатель воздушного судна врезалась птица.

"Такие "атаки" птиц не являются необычным явлением, они случаются время от времени, и наши пилоты проходят тренировки, как действовать в таких ситуациях. В этом случае было немедленно принято решение вернуться в аэропорт Брюсселя по соображениям безопасности. Поэтому самолет без проблем приземлился в аэропорту Завентем", - рассказал журналистам представитель авиакомпании.

Как отмечается, пассажирам этого рейса была предоставлена ​​возможность отправиться в Милан другим самолетом, поскольку "пострадавший" самолет был оставлен на земле для выяснения характера повреждений. По предварительным выводам специалистов, поврежденный двигатель может быть отремонтирован.

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