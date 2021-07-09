На пляже "Ривьера" в Черкассах во время языческой церемонии прыжка через пламя на Ивана Купала мужчина получил тяжелую травму ноги.

Об этом сообщила пресс-секретарь КНП "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Ирина Назарок, передает "Центр Черкасских Медиа".

По ее словам, 26-летний мужчина прыгал через огонь и повредил ногу. Медики оказали помощь травмированному, а затем с закрытым переломом бедра доставили его в отделение Третьей черкасской городской больницы.

Как сообщала "Страна", за первые пять месяцев 2021 года сразу 43 человека, в том числе один ребенок, заболели ботулизмом в Украине. От этих отравлений скончались шестеро человек.

В основном проблемы со здоровьем возникают после употребления различных, в том числе и овощных консервов, вяленой или соленой пресноводной рыбы домашнего приготовления или неизвестного происхождения, которую приобрели на стихийных рынках. Также он возможен при употреблении промышленных консервов, в случае сбоя на заводе.

Напомним, что на майские праздники в Черниговской области три человека подхватили ботулизм, угостившись вяленой рыбой.