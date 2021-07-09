Вето Зеленского на собственный закон: детские игры продолжаются

Вчера в отечественной политике произошло неординарное явление: президент ветировал закон о предоставлении иностранцам решающего голоса при назначении судей – тот самый, который был ним же подан в парламент. Впрочем, о том, что подобное может произойти, еще на прошлой неделе предупреждал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. И, как оказалось, он не ошибся.

Причина в возврате закона Владимиром Зеленским на повторное рассмотрение уже привычна: "незапланированная" правка. То есть в оригинале было все так, как "доктор прописал" (то есть западным экспертам предоставлялся приоритет при принятии решений о назначении судей), но потом вдруг откуда-то взялась правка, противоречащая требованию Запада. И весь закон пришлось возвращать.

В общем, произошла ровно та же история, как та, что недавно была с законом об ответственности за неверные данные в декларациях. Там была точно такая же игра: правка – вето – правка – вето, прежде чем документ приняли в нужной западным кураторам версии.

Поскольку в этой игре активное участие принимают "слуги народа", уже ни у кого нет сомнений, что она ведется по инициативе Банковой. И чем дальше, тем больше она напоминает детский сад.

Еще лет десять назад невозможно было представить ситуацию, когда руководство страны откровенно не хочет принятия каких-то законов, но не может об этом сказать и вместо этого начинает игры в "испорченные законы". Собственно, эта игра началась еще при Петре Порошенко, но теперь достигла апогея.

И, в общем-то, эта игра и является главным свидетельством отсутствия субъектности у украинской власти. То есть наличия внешнего управления, которое представители власти упорно отрицают.

30 лет назад (до 24 августа 1991 года) точно так же себя вел Леонид Кравчук, который в Киеве ратовал за суверенитет, а потом ездил в Москву за указаниями.

Кулеба все еще хочет даты от НАТО

Различие между 1991 и 2021 годами одно: 30 лет назад украинская власть надувала щеки перед руководством Союза, а теперь делает это в отношении Запада. Вот и вчера министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз потребовал от НАТО четкого ответа на вопрос – когда нас примут.

Правда, это требование прозвучало уже постфактум – после того, как позавчера украинскому руководству в очередной раз дали от ворот поворот. Причем оно само на это напросилось: несмотря на однозначные заявления по итогам июньского саммита Альянса, стало наступать сразу по двум направлениям: с одной стороны, обвинения Германии и Франции в нежелании принять Украину в НАТО (и, опосредованно, в гибели людей на Донбассе), с другой – объявление о самостоятельном выполнении всех требований плана действий по членству в Альянсе, в результате чего у последнего просто не будет выхода, как открыть Киеву свои объятия.

Вот после этого НАТО и дал ответ: мол, дело не только в реформах в Украине, но и в желании самого Альянса расширяться. Что вполне логично: ведь если условный футболист "Руха" из Винников наденет форму сборной Украины, это еще не будет означать, что его туда обязательно должны взять – даже если он бегает не хуже Зинченко.

Но до Кулебы, похоже, смысл ответа еще не дошел, поэтому он продолжает требовать: мы заслужили, поэтому скажите – когда?

Увы, подобным поведением можно добиться только одного – наших представителей перестанут звать куда-либо. Потому что даже терпеливым европейским политикам может надоесть в 143-й раз давать одни и те же ответы на одни и те же вопросы.

Тайная история "Мотор Сич": как чуть не продали "стратегический объект"

А тем временем украинский "курс на реформы" дополняется все новыми подробностями. Вчера целое расследование по этому поводу опубликовал американский журнал "Тайм", который не обвинишь ни в антиукраинских, ни в пророссийских настроениях. Да и вообще для издания было, похоже, все равно, о какой стране идет речь – важно только то, что ключевое действующее лицо в статье – американец.

Но нам-то, конечно, не все равно, происходят подобные события в Украине или Экваториальной Гвинее.

Итак, пару лет назад в Киев прибыл основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс. Подобные "джентльмены удачи" еще полторы сотни лет назад были пиратами, захватывавшими что-то вроде княжества Саравак и устраивавшими там свое правление. А теперь они еще и делают бизнес.

Мистер Принс приехал к нам с целым пакетом предложений: создать частную армию, купить "Мотор Сич" и авиапредприятие "Антонов". Украинским гражданам в то время рассказывали, что "Мотор Сич" – стратегический объект, который не должен принадлежать ни китайцам, ни кому-либо еще, кроме украинского народа. Но с мистером Принсом переговоры вели на самом высоком уровне.

И сорвались они не из-за патриотического негодования и не из-за сомнительного имиджа "джентльмена удачи". Просто сначала оказалось, что у мистера Принса недостаточно крепкие связи в администрации Дональда Трампа, а потом Трамп стал терять рейтинги и, в конце концов, потерял власть, из-за чего люди, связанные с прежней администрацией Белого дома, перестали быть желанными гостями.

Помощь от США: "Пфайзер" – не для Украины

А хуже всего то, что подобная сверхлояльность украинских властей по отношению к Западу совсем ничего не дает. И дело тут даже не в постоянных пинках у дверей НАТО, которые получают Зеленский и Кулеба, – это, в конце концов, их желание и их задницы. Но хотелось бы "взаимности" хотя бы в самых простых вопросах, которые интересуют наших граждан. К примеру, в вопросе вакцин.

Актуальность этой проблемы в последние недели немного снизилась, но не потому, что все желающие уже укололись, а потому, что в свободном доступе есть только одна вакцина – китайский "Коронавак". С точки зрения безопасности и это неплохо, но есть немалое число граждан, которые в 2017-2019 годах, поверив "безвизу", сделали себе биометрические паспорта и хотят ими воспользоваться, пока срок годности не вышел. А в большинстве стран ЕС "Коронавак" не признают, причем МИД Франции вчера призвал и дальше не признавать его.

Поэтому спрос на китайскую вакцину низкий, а поступающий куда меньшими партиями (и признанный в ЕС) американский "Пфайзер" в дефиците. За последние недели им укололи только нардепов, "1+1" Игоря Коломойского и "5 канал" Петра Порошенко. Так что "гуманитарная помощь" из США была бы Украине очень кстати.

Но – увы. Вчера стало известно, что Вашингтон выделил по миллиону доз Johnson&Johnson (тоже признанной) и Pfizer для Боливии и Парагвая. Ранее сообщалось о больших поставках для Индии. А Украина – даже несмотря на публичные заявления украинского руководства – имеет только те крохи, которые поступают по международным программам.

Создается впечатление, будто нашу страну в Вашингтоне игнорируют намеренно. Да и зачем обращать на нее внимание, если она готова выполнять "реформы" даже тогда, когда за это ничего не обещают?

ЕС вступает в геополитическую игру?

Тем временем в стане "защитников демократии и лоббистов реформ" назревает раскол, чреватый обострением конкуренции. В Европарламент внесли предложение вводить санкции за коррупцию в странах, которые находятся вне пределов ЕС. То есть делать то, что до сих пор делали только Штаты.

И это не случайно. До сих пор ведь было как? Деньги на всевозможные гранты давали и американцы, и европейцы, но вся "соросовская" тусовка оказалась под контролем американцев, причем даже не всех американцев, а только демократов. И все потому, что Штаты действовали не только пряником, но и кнутом. А Евросоюз имеет только пряники, которые ели – и бежали за указаниями в американское посольство.

Но времена меняются. В последние три-четыре года у лидеров ЕС все четче проступает желание быть таким же субъектом геополитики, какими являются лидеры США и Китая. А для этого нужна соответствующая кадровая политика, формирующая рычаги влияния в других странах. Причем собственные рычаги, а не те, которые находятся в руках NDI и USAID.

Конечно, Брюсселю с его неповоротливой системой принятия решений будет трудно стать полноценным конкурентом Вашингтона в геополитических играх. Но потенциал для этого есть, и им попытаются воспользоваться.