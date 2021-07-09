Координатор ООН в Украине по гуманитарным вопросам Асенефа Лубрани заявила о необходимости проведения в нашей стране переписи населения.

Как сообщает "Укринформ", об этом представитель Организации объединенных наций сказала на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в литовской столице Вильнюсе.

"Я хочу напомнить, что одним из вызовов остается то, что последнюю перепись населения Украина проводила в 2001 году. Она пропустила серию переписей по всему миру в 2010-х годах. Поэтому мы считаем, что это очень важно, так как сейчас мы не знаем, какой знаменатель для размера населения", - сказала Лубрани.

Координатор ООН обратила внимание на то, что надежные, исчерпывающие данные важны для принятия решений.

"В последний раз это было 48 миллионов, сейчас население оценивается в 41,6 миллиона. Но важно провести новую перепись. Очень важно, чтобы каждый был учтен. Когда вы проводите перепись, то обеспечиваете предоставление социально-экономических услуг", - пояснила Лубрани.

Напомним, минувшей зимой Кабинет министров одобрил проведение переписи населения Украины, которую отменили в 2021 году из-да пандемии. Она запланирована на 2023 год.

В кабмине пояснили, что на этой всеукраинской переписи граждан будут считать в том числе через интернет.