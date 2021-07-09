В Энергодаре Запорожской области на территорию Запорожской Атомной Электростанции пробрались дикие кабанчики. Перепуганные поросята пытались через стекло прорваться в одно из помещений АЭС.

Об этом сообщает Reporter News на своем канале ЮТуб.

Кадры вторжения свиней сняли работники атомной электростанции. На видео видно, как несколько диких поросят буквально штурмом берут здание, прорываясь через стеклянную стену.

Они несколько раз безрезультатно тыкались носом в стекло. Взрослых кабанов с ними рядом не было, что может свидетельствовать о том, что поросята просто потерялись.

"Банда кабанов пыталась ворваться на стратегическое предприятие!", - подписали свое видео очевидцы. В комментариях пользователи прокомментировали увиденное: Повезло, что рядом мамки не было. Шансов ворваться было бы больше. Оператор так близко не стоял Как мило! О дальнейшей судьбе поросят не сообщается.

Как сообщала "Страна", на Донбассе "стену Яценюка" атаковали кабаны, у животных "потерь нет".

Напомним, что кабана, который гулял у школы в Черкассах, полицейские поймали ведром. Несколько попыток были напрасными.