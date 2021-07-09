Номинально донецкий футбольный клуб "Олимпик" снялся с розыгрыша чемпионата Украины. Об этом сообщил президент клуба Владислав Гельзин, обращение которого цитирует пресс-служба клуба.

Дальнейшая судьба команды неизвестна. Решение о том, какой клуб займет освободившееся место в стартующем первенстве, также не принято. По итогам прошлогоднего турнира "Олимпик" занял 13 место в дивизионе сильнейших украинских команд.

"Это непростой, но вместе с тем - обдуманный и взвешенный шаг, который мы делаем с тяжестью на сердце.

Хочу поблагодарить всех, кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к олимпийской семье. За все те незабываемые моменты, которые мы с вами пережили, испытывая разные эмоции, как в хорошие, так и в сложные для клуба времена.

За эти годы нам удалось дать билет в жизнь многим мальчишкам, влюбленным в футбол. Некоторые наши воспитанники и вовсе прошли с клубом яркий и увлекательный путь от воспитанника академии до дебютанта Лиги Европы, когда в 2017 году знаменитый хит Ярослава Евдокимова стал ассоциироваться для всей футбольной общественности с "донецкими фантазерами".

Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся. Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку.

Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб Олимпик снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями. А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами. Ведь футбол в Украине любят, и мы гордимся, что ФК Олимпик Донецк навсегда останется в его истории!", - заявил он.

Гельзин поблагодарил всех, "кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к олимпийской семье" и заверил, что футбольный клуб приостанавливает свою деятельность

В 2014 году "Олимпик" выиграл Первую лигу и впервые вышел в высший дивизион, откуда не выпадал вплоть до 2021 года. Как и «Шахтер», «Олимпик» покинул Донецк после начала боевых действий.

Как сообщала "Страна", президента "Олимпика" на пять лет отстранили от футбола за маты в прямом эфире.

Напомним, что в УПЛ утвердили календарь первого круга чемпионата Украины. После июльского Суперкубка "Шахтёр" и "Динамо" сыграют между собой в октябре.