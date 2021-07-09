Юрист "ДНР" прокомментировал новость о том, что в "республике" выставили на торги первую недвижимость, якобы конфискованную как бесхозяйственную. По словам правоведа, имущество продают по иску о взыскании долга.

Об этом пишет Телеграм-канал "Донбасс решает".

Канал напомнил, что с начала войны многие люди бросали свои дома и прочую недвижимость, в итоге образовалось много бесхозного имущества. И вот "глава республики" Денис Пушилин подписал "указ", в котором распорядился конфисковать в муниципальную собственность такое имущество. Что вызвало скандал, так как своего жилья могут лишиться и многие вынужденные переселенцы, которые не смогут приехать на неподконтрольную Украине территорию.

Канал "Донбасс решает" обратился за разъяснениями к юристу ООО "Восток трейд групп" Андрею Моисенко. Именно эта фирма выставила на торги арестованное имущество - жилой дом с дворовыми постройками, расположенный в прифронтовом селе Васильевка Ясиноватского района.

По его словам, это имущество продается по гражданскому иску о взыскании денежных средств. Его владелец задолжал одному гражданину большую сумму, тот через суд добился ареста и продажи недвижимости должника.

Моисенко добавил, что эти торги не имеют никакого отношения к передачам бесхозного имущества в муниципальную собственность, порядок которых утвердил Пушилин.

Ранее "Страна" писала о торгах, на которые выставили дом в Васильевке.

Мы также разбиралась в том, как в "ДНР" решили конфисковать жилье переселенцев и можно ли этому помешать.