В Житомирской области участковые офицеры полиции Коростенского районного управления полиции провели ряд превентивных мер по выявлению места изготовления и сбыта самогона. Было уничтожено 220 л самогонный закваски, изъято 85 частей к самогонным аппаратам и 105 литров самогона.

Об этом передает издание "Коростень Today" со ссылкой на Коростенское райуправления милиции.

Так у 71-летней местной жительницы полицейскими было изъято и уничтожено части самогонного аппарата и три литра самогона. Поэтому участковые офицеры полиции призывают граждан сообщать им о лицах, причастных к производству, хранению и реализации самогона. Это позволит предотвратить беду во многих семьях.

Так за 6 месяцев коростенские полицейские составили 208 административных протоколов по ст.176 (изготовление, хранение самогона или аппаратов для его производства), 20 по ст.177 (Приобретение самогона и других крепких спиртных напитков домашней выработки) и 8 по ст.164 -16 (Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщала "Страна", число жертв паленого алкоголя в Индии пошло на сотни. В больницах находятся более 170 пострадавших, а поток новых пациентов не прекращается. У некоторых пострадавших появились осложнения лишь спустя пару дней после употребления спиртных напитков.

Также мы писали о том, что в Борисполе сбежал из больницы единственный выживший из семи отравившихся суррогатом.

Напомним, что в Польше задержали украинца по подозрению в убийстве соотечественника во время застолья.