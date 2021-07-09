В Житомире расклеили листовки с призывом убивать геев. Обмудсмен призвала полицию расследовать их появление
На улицах Житомира неизвестные расклеили гомофобные листовки. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала Нацполицию отреагировать на их появление.
Фотографию одной из листовок, прилепленную на столбе, разместил в Фейсбуке 7 июля пользователь Андрей Шатило.
"В Житомире распространяют листовки с призывом убивать людей. Сегодня увидел на улице, центр города - площадь Королева. Это вообще нормально? Как жить рядом с людьми, которые призывают к убийствам житомирян?" - написал Шатило.
На самой листовке с фотографии Шатило текст гласит: "Житомир против гомофобии. Фобия - иррациональный, интенсивный страх. Пидо@асов не нужно бояться, их нужно убивать. Побеждай фобии скорее". Также на листовке красуются перечеркнутый флаг ЛГБТ и кельтский крест - традиционный символ ультраправых.
После появления этой публикации омбудсмен обратилась к руководству Национальной полиции Украины и мэру Житомира по поводу инициирования проверки происшествия и внесения сведений о нем в Единый реестр досудебных расследований.
"Настаиваю на неуклонном соблюдении и исполнении законодательства. В частности, статьи 24 и 68 Конституции Украины, статьи 7 Всеобщей декларации прав человека, статьи 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протокола № 12 к Конвенции, запрещающих дискриминацию по любому признаку, а также предусматривающих обязанность государства принимать все возможные меры для предотвращения и противодействия этому явлению. Обеспечение равенства прав и свобод представителей ЛГБТ-сообщества как одной из наиболее уязвимых категорий граждан находится на моем постоянном контроле", - написала Денисова.
Представители ЛГБТ часто вызывают агрессию. Например, зимой в Киеве неизвестные избили двух парней, которые заступились за девушку. Как выяснилось, нападавшим не понравилось, что парни - геи.
Не принимают ценности ЛГБТ не только в Украине. В Тбилиси против проведения прайда на днях устроили целый бунт.