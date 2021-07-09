Пока средняя зарплата в Украине падает второй месяц подряд, директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник за июнь получил 215 тысяч гривен.

Такая сумма указана в ответе НАБУ на запрос агентства "Украинские новости".

Должностной оклад Сытника в первом летнем месяце составил 126 120 гривен, доплата за выслугу лет - 50 448 гривен, доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, - 12 612 гривен, доплата за ранг - 800 гривен, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 25 224 гривны, индексация зарплаты - 161 гривну.

Налогов и сборов Сытник уплатил 42 тысячи гривен.

После удержания налогов и сборов директор НАБУ получил на счет 173 368 гривен.

Для сравнения, средняя зарплата в Украине составляет около 13 тысяч гривен.

Ранее "Страна" рассказывала, что бывший глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что с марта 2020 года не получал миллионных компенсаций от компании. Между тем в "Нафтогазе" заверили, что выплата вознаграждения проводилась.

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