Заседание Печерского суда Киева о продлении меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку 8 июля завершилось ничем. Судья Сергей Вовк удалился в совещательную комнату для принятия решения, которое огласят завтра в 08:30.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Так закончилось заседание суда, которое в общей сложности длилось 13 часов.

После судебного заседания Виктор Медведчук дал комментарий прессе.

"На сегодняшний день с учётом того, что прокуроры продолжают повторять глупости, заложенные в материалы подозрения, моя защита провела ряд экспертных исследований. Мы получили ряд настоящих экспертных заключений, а не Украинского института, который находится в системе СБУ, которая и организовала травлю в отношении меня и моих коллег. Моя защита доказала, что те экспертизы, которые проводились учреждением СБУ, не состоятельны", - заявил Медведчук.

"Страна" внимательно следила за ходом судебного заседания. Так, мы приводили заявление главы политсовета "Оппоплатформы" в зале суда о том, что дело против него сфабриковано по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

Мы также писали, что в зале Печерского районного суда, где проходило заседание, не работает кондиционер, а содержание углекислого газа в семь раз превышает допустимую норму.