Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" с 1 июля приостановила действие тарифного плана "Месячный". Причиной стало отсутствие заявок на смену тарифного плана. Из-за этого компания не видит потенциальной выгоды в переходе клиентов на обслуживание по условиям "Месячного".

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".

В связи с приостановкой тарифа компания предлагает своим коммерческим клиентам единую цену - 7,96 грн за кубометр (с НДС, без стоимости распределения / доставки) в рамках годового тарифного плана "Фиксированный", который является одним из самых низких на рынке, как заверили в "Нафтогазе". Также компания продолжает работу над сезонным предложением для бытовых клиентов. У клиентов газоснабжающей компании, подключенных к тарифному плану "Годовой" в 2020 году, цена и условия остаются неизменными до завершения заключенного договора.

Цена на природный газ для клиентов поставщика "последней надежды" (ППН) в июле составляет 11,05 грн за кубометр (с НДС, без стоимости распределения / доставки). К началу июля "Нафтогаз" обслуживает по системе ППН более 600 тысяч домохозяйств в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Запорожской и Тернопольской областях.

"Подчеркиваем, что газоснабжающая компания не устанавливает цену для клиентов ППН: цена рассчитывается ежемесячно по специальной формуле, разработанной в рамках порядка проведения конкурса по определению поставщика "последней надежды", утвержденного постановлением КМУ от 30.09.2015 №809. Формула учитывает определенные риски для поставщика "последней надежды", фактические цены природного газа на европейских газовых хабах, текущий обменный курс гривны к евро и ряд других актуальных рыночных факторов. Клиенты ППН в дальнейшем должны выбрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить более выгодную цену на газ", - заявили в компании.

Также в ней напомнили, что с 1 мая 2021 года все поставщики автоматически перевели своих клиентов на новые годовые тарифные планы, фиксируя цену с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года. Для коммерческих бытовых клиентов, подавших заявку и присоединившихся к "Нафтогазу", цена не меняется в течение 12 месяцев даже в условиях повышения цен на европейских хабах и сезонных колебаний.

"Ценовые предложения тарифного плана "Месячный" являются индикативными и обусловлены ситуацией на европейском рынке, где цены на газ рекордно высокие за последние 13 лет. По состоянию на начало июля цены на природный газ в Европе продолжили свою тенденцию к росту и в среднем увеличились на почти 14% по сравнению с предыдущей неделей - с 31,8 евро/МВт-час до 36,2 евро/МВт-час. К причинам в виде слабого обеспечения рынка газом на фоне технического обслуживания газопроводов и высокой конкуренции на сжиженный газ добавились еще несколько не менее важных факторов. Среди них отказ "Газпрома" забронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину, плановые отключения газопроводов "Ямал" и "Северный поток", а также начало основных технических работ на газопроводах Норвегии", - написала пресс-служба компании.

В "Нафтогазе" заметили, что подключение к тарифному плану "Месячный" происходило только по желанию клиента. И к началу июля "Нафтогаз" не обслуживал ни одного клиента на условиях тарифного плана "Месячный".

Сейчас "Нафтогаз" поставляет газ уже 13% розничного рынка в Украине - 1 600 000 бытовых клиентов (вместе с клиентами поставщика "последней надежды"). Подать заявку на присоединение к "Нафтогазу" можно несколькими способами:

онлайн - на сайте gas.ua или в веб-версии "Приват24";

оффлайн - в сети "ПУМБ", Ощадбанка, "ТАСкомбанка", через сеть агентов "ТАС", а также в отделениях "Новой почты" в Полтавской области.

Для оформления заявки необходимо заполнить короткую форму и предоставить несколько документов: паспорт, ИНН, документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев жилья, а также EIC-код (16-значный персональный газовый номер объекта).

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