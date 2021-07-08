Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Ивано-Франковской областной государственной администрации. Он уволил Андрея Бойчука и назначил на его место Светлану Онищук.

Соответствующие указы под №280/2021 и №281/2021 появились 8 июля на сайте главы государства.

7 июля назначение Онищук главой Ивано-Франковской ОГА согласовал Кабинет министров. А 8 июля во время встречи с ней в Офисе президента Зеленский вручил новой главе ОГА служебное удостоверение и пожелал успехов в должности.

"Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знания региона помогут сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковской области", - сказал президент.

Среди приоритетов работы Онищук глава государства назвал развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.

Онищук родилась в 1984 году в поселке Заболотов Ивано-Франковской области. В 2002 году окончила Снятинский сельскохозяйственный техникум по специальности "Бухгалтерский учет". В 2005 году - Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника по специальности "Правоведение".

Трудовую деятельность она начала в 2002 году в качестве юридического консультанта частной агрофирмы. Затем работала в органах внутренних дел в Прикарпатском юридическом институте Львовского государственного университета внутренних дел. С 2012 года занимала разные должности в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы и его региональных подразделениях. С сентября 2019 года является заместителем председателя Ивано-Франковской ОГА.

Бойчук был назначен на должность главы ОГА совсем недавно - 26 декабря 2020 года. До этого он работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский уволил четырех уполномоченных и назначил четырех новых советников.