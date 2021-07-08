Шоколад способен снизить давление, уменьшить риск диабета и вопреки распространенному мнению, не вызывает аллергии. Но в тоже время он может испортить зубы и привести к ожирению. Об этом сообщают специалисты Минздрава Украины. Медики собрали интересную информацию о шоколаде, которая поможет украинцам сделать выбор в пользу или, наоборот, против него.

Черный шоколад содержит 50-90% какао-порошка, какао-масло и сахар, молочный - примерно 10-50% какао-порошка, какао-масло, молоко в определенной форме и сахар. Несмотря на то, что черный шоколад не должен содержать молока, в процессе переработки в нем могут быть следы молока от перекрестного загрязнения. К шоколаду низкого качества могут также добавлять жиры, растительные масла, искусственные красители или ароматизаторы. Белый шоколад не содержит какао-порошка, и изготавливается просто из какао-масла, сахара и молока.

Основную роль в формировании стоимости плитки шоколада играет какао-масло. Чем его больше в составе, тем дороже будет продукт. Если же в плитке больше какао-порошка, сахара или других его заменителей, цена такого шоколада будет значительно меньше.

Какао богато растительными химикатами, которые называются флавонолами. Они помогают защитить сердце. Черный шоколад содержит в 2-3 раза больше богатого флавонолами какао-порошка, чем молочный шоколад. Показано, что флавонолы поддерживают выработку оксида азота во внутренней клеточной оболочке сосудов (эндолетия), который помогает расслабить сосуды и улучшить кровоток, снижая тем самым артериальное давление. Флавонолы в шоколаде могут повысить чувствительность к инсулину в краткосрочных исследованиях; в долгосрочной перспективе это может уменьшить риск диабета.

Шоколад и какао не вызывают аллергию. Часто, этот продукт запрещают детям из-за "диатеза". Аллергию могут вызвать различные соединения, содержащиеся в шоколаде. Однако очень часто "красные щечки" - это вид дерматита и совсем не аллергия. Но ограничить потребление шоколада все-таки стоит, чтобы уберечь здоровье зубов ребенка. Также чрезмерное потребление сладостей может привести к появлению и других проблем по здоровью, например, к ожирению.

Исследования показывают, что потребление шоколада, особенно черного, ассоциируют с уменьшением проявлений депрессивных симптомов. Употребление шоколада может увеличивать количество эндогенных аминов, в частности, фенилаланина - нейромодулятора, который участвует в регуляции настроения человека и соответственно в патогенезе депрессии. Также потребление шоколада сопровождается приятными ощущениями, которые положительно влияют на нейротрансмиттерные системы - дофамин, серотонин и эндорфины.

Также медики утверждают, что женщинам, которые кормят грудью, можно есть шоколад. Грудное молоко вырабатывается не в желудке, а в молочной железе. Это происходит благодаря пролактину, окситоцина, крови и лимфе. Поэтому если вы кормящая мама, смело порадуйте себя шоколадом, советуют в Минздраве.

Черный шоколад имеет высокую калорийность (150-170 калорий примерно в 28 г) и может способствовать увеличению веса, если его употреблять в избытке. Он также содержит умеренное количество насыщенных жиров, которые могут негативно влиять на уровень липидов в крови, хотя его сердечно-защитные эффекты флавонолов превышают этот риск.

Также медики уверяют, что шоколадом можно полакомиться даже диабетикам, но при этом стоти выбрать черный шоколад 70% + вместо "диабетического". Специальный шоколад для диабетиков может содержать жиры и калории как и обычный шоколад. Также он может повысить уровень глюкозы в крови. Ищите на этикетке информацию о содержании углеводов, что поможет регулировать уровень инсулина. Или проконсультируйтесь со своим врачом относительно допустимой порции шоколада.

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