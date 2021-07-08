Нардеп Александр Юрченко, который ранее попался на взятке и был исключен из фракции "Слуга народа", попал в новый скандал с ДТП и дракой - якобы под наркотиками.

8 июля в центре Львове, на площади Мицкевича, его Ford Mustang с блатными номерами 1988 (год его рождения) наехал задним ходом на Volkswagen Polo Всеволода Боровца, которое ехало по главной дороге. После столкновения нардеп выскочил из машины, бросился с кулаками Боровца и отобрал смартфон. Потерпевший успел заснять часть инцидента.

В СМИ появилась информация о том, что по результатам теста в крови Юрченко якобы нашли следы наркотиков. Официально правоохранители эту информацию "Стране" не подтвердили. Однако наши источники в местной полиции сказали, что в крови у нардепа действительно обнаружили следы метилендиоксиметамфетамина, по-простому - экстази.

Народный депутат Гео Лерос у себя в Facebook опубликовал фото теста на наркотики, который якобы сдавал Юрченко.

Нардеп Гео Лерос у себя в Facebook опубликовал положительный тест на наркотики, который якобы прошел Юрченко

Телефон самого Юрченко отключён.

Юрченко в прошлом году исключили из фракции "Слуга народа" из-за обвинений в получении взятки

15 сентября прошлого года НАБУ опубликовало видео, на котором детектив под прикрытием передает 13 тысяч долларов помощнику Юрченко. Появилась информация, что это был аванс за изменения в законодательство о бытовых отходах, а сумма взятки должна была составить 200 тысяч долларов.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала "пидозру" для Юрченко, его исключили из "Слуги народа".

Затем нардепу избрали меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере более 3 миллионов гривен. Залог за политика заплатили и отпустили на свободу. В 2009 году Юрченко попадался на мелком воровстве - украл четыре бутылки пива в киевском магазине.

В декабре прошлого года с Юрченко уже произошел автоинцидент. В Киеве между нардепом и двумя местными жителями возник конфликт - Юрченко пожаловался, что из-за них не смог проехать на своем автомобиле.