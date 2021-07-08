Как украинцам получить международное свидетельство о вакцинации от коронавируса. Пошаговая инструкция
Все граждане Украины, кто получил две дозы сертифицированной в стране вакцины от коронавируса, могут оформить международное свидетельство о вакцинации от COVID-19.
Как это сделать, объяснил Телеграм-канал сервиса записи к врачам и хранения медицинских данных helsi.me.
Для получения документа нужно:
- прийти к своему семейному врачу, с которым подписана декларация;
- с собой следует взять загранпаспорт для заполнения свидетельства на английском языке;
- на приеме врач распечатает сертификат, отдаст его с печатью учреждения и собственной подписью возле отметки о каждой из вакцинаций.
При вакцинации второй дозой в медицинском учреждении сертификат можно получить сразу после прививки.
Канал напомнил, что в Украине сертифицированы следующие вакцины: CoronaVac, все разновидности AstraZeneca и Comirnaty от Pfizer.
Записаться на прием к врачу для получения свидетельства можно на сайте helsi.me либо через приложения Google Play или App Store.
Ранее "Страна" сообщала, что получить ковид-сертификат в бумажном виде украинцы смогут с осени. Он, как и электронный аналог, будет содержать QR-код, который считывается с помощью сканера.
Мы также приводили объяснение Минздрава, как получить второй укол вакцины против коронавируса.