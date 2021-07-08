После мощных июньских ливней, наводнений и подтоплений все водохранилища Крыма наполнились водой. Ее запасов хватит на ближайшие два года.

Как передает РИА Новости, об этом 8 июля в эфире телеканала "Россия 24" заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин.

"А из хорошего - все водохранилища в Крыму наполнились водой. Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год и еще на переходящий есть полностью", - сказал Хуснуллин.

Напомним, в прошлом году на полуострове сложилась критическая ситуация с водой. Водохранилища высохли, "власти" аннексированного Крыма и Российской Федерации пытались изыскать способы обеспечить людей и хозяйства водой, например, начав опреснять морскую. Кроме того, в России планировали подать на Киев в международный суд из-за прекращения поставок воды на полуостров.

Ливни, потопы и сход селевых потоков летом принесли Крыму много разрушений. Однако при этом запасы крымских водохранилищ благодаря аномальным июньским дождям за месяц пополнились на 34,4 миллиона кубометров, по оценкам местного "Госкомитета по водному хозяйству".