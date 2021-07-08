В четверг, 8 июля, президент России Владимир Путин прокатил по только что открытой подмосковной дороге ЦКАД главного специалиста департамента строительства "Автодора".

Глава государства был за рулем нового российского автомобиля премиального класса "Аурус".

Путин в качестве водителя оценил качество дорожного полотна ЦКАД, обратив внимание на достаточно жесткие стыки на трассе. Сопровождавшая президента в поездке представитель "Росавтодора" добавила, что у представителей "Росавтодора" в процессе строительства ЦКАД было большое количество замечаний и все они были устранены.

Так Путин запустил движение по заключительному участку Центральной кольцевой автодороги. Движение теперь открыто на всем протяжении автомагистрали - а это 336 километров. Центральная кольцевая автодорога проходит по территории Подмосковья в 50 километрах от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает столичные улицы от транзитного транспорта.

Ранее мы разбирались, что представляет собой российский лимузин Aurus, на котором Путин приехал в Елисейский дворец.

Как сообщала "Страна", в Польше против экс-главы "Укравтодора" Новака выдвинули новые обвинения из-за взяток в Украине. Они включают подозрение в получении 315 тысяч евро за поддержку компании в процессе получения и исполнения публичных заказов, касающихся строительства и ремонта дорог.

Напомним, что экс-главу "Муниципальной варты" в Киеве будут судить за закупку фиктивных обучающих курсов на 580 тысяч.