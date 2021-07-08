Сразу 43 человека, в том числе один ребенок, заболели ботулизмом в Украине за первые пять месяцев 2021 года. Для шестерых из них болезнь стала смертельной.

Каждое лето в Украине заметно учащается количество случаев ботулизма. В основном проблемы со здоровьем возникают после употребления консервов, вяленой или соленой пресноводной рыбы домашнего приготовления или неизвестного происхождения, которую приобрели на стихийных рынках. Об этом сообщает Минздрав.

Медики напоминают, что ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Они появляются там, где продукты для консервирования были плохо вымыты, прошли неправильную термическую обработку или же консервы хранили неправильно.

Отравиться можно домашними консервами из рыбы, мяса и иногда овощей. Также ботулизм может возникнуть после употребления вяленой или копченой рыбы и мясных изделий, которые приготовили или продавали с нарушением правил обработки и реализации.

Симптомы ботулизма:

нарушение близкого зрения

сильно выраженная сухость во рту

голос становится тихим, гнусавым или пропадает

повышенная утомляемость, мышечная слабость

головокружение

тошнота, рвота, ослабление стула

поражения мышц шеи и конечностей

При тяжелом течении наблюдаются:

тахикардия

нарушение глотания

затрудненное дыхание

ощущение удушья

При появлении этих симптомов следует немедленно обратитесь к врачу или вызвать скорую помощь. Ботулизм требует ранней диагностики, правильного лечения и в большинстве случаев - введения ботулинического антитоксина.





Ранее "Страна" писала о том, что в Чернигове женщина умерла от ботулизма, съев вяленую рыбу собственного приготовления.

Также мы сообщали, что на майские праздники в Черниговской области три человека подхватили ботулизм, угостившись вяленой рыбой.