В МОЗ объяснили украинцам, что делать, если в базе нет данных о введении первой дозы вакцины от коронавируса
В Минздраве объяснили украинцам, что необходимо предпринять в случае, если информации о получении первой дозы вакцины против Covid-19 нет в электронной системе здравоохранения.
"Записи о прививках против Covid-19 сохраняются на уровне центральной базы данных электронной системы здравоохранения и с разрешения пациента доступны соответствующим медицинским работникам.
Поэтому, если есть запись о первой прививки, вас должны записать на вторую через соответствующий промежуток времени", - говорится в сообщении.
Также опубликована инфографика, которая подскажет алгоритм действий в случае, если информации в базе все же оказалось.
В частности, если у вакцинированного есть бумажная справка о введении ему первой дозы препарата, то с ней необходимо обратиться к семейному врачу или в медучреждение, где проводили вакцинацию.
В случае, если справки нет, то нужно звонить в контакт-центр медицинской информационной системы либо оставить сообщение в контакт-центре Минздрава.
Напомним, центры вакцинации в семи городах Киевской области работают ежедневно, мы публиковали список адресов и график работы.
Также мы сообщали, что киевскую больницу заподозрили в торговле вакциной "Пфайзер", в Минздраве начали расследование.