В четверг, 8 июля, курс гривни на межбанковском валютном рынке ослабился до 27,315 грн/$1 с 27,260 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,30-27,33 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,27 грн/$1 с 27,32 грн/$1 в среду.

Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 9 июля – до 27,2862 грн/$1 с 27,2993 грн/$1 накануне.

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 9 июля 2021 года.

AUD 1 австралийский доллар - 20,2696

BYN 1 белорусский рубль - 10,5454

EUR 1 ЕВРО - 32,3191

CAD 1 канадский доллар - 21,7152

ILS 1 новый израильский шекель - 8,3195

RUB 10 российских рублей - 3,6331

GBP 1 фунт стерлингов - 37,5335

CZK 1 чешская крона - 1,2476

SEK 1 шведская крона - 3,1727

CHF 1 швейцарский франк - 29,7933

CNY 1 китайский юань женьминьби - 4,2044

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 6 июля составил 449,41 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $379,39 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что доллар немного подешевел перед новыми атаками спекулянтов. Рынок живет слухами и ждет девальвацию.

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