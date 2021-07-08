С 19 по 31 июля на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (село Старычи Львовской области) состоятся многонациональные тактические учения "Три меча - 2021". В них примут участие более 1200 военнослужащих и 200 боевых машин из Литвы, Польши, Украины и США.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба командования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ).

Украину на учениях будет представлять подразделение 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ.

В пресс-службе акцентировали внимание на том, что это мероприятие впервые будет проведено в Украине. Учения являются продолжением партнерской программы международного военного сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной.

Напомним, сейчас в Украине проходят масштабные многодневные учения Sea Breeze. 4 июля Владимир Зеленский во время визита в Одессу побывал на борту эсминца USS Ross, который принимает участие в военно-морской части этих учений.

А 7 июля в рамках Sea Breeze участники отработали маневры с сопротивляющимся населением.