Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане в случае обострения обстановки в связи с выводом войск США и НАТО из Афганистана готовы прийти на помощи местной армии и пограничникам.

Об этом по итогам поездки в Душанбе заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, сообщает "Российская газета".

"У нас на данный момент нет никаких сомнений, что таджикистанские пограничники и таджикистанские военные в случае, если вдруг... То они справятся с обстановкой - в этом есть уверенность", - сказал Сидоров.

По его мнению, в крайне тяжелых физико-географических и климатических условиях в регионе "достаточно сложно создать такую группировку, которая бы могла нанести мощнейший удар, допустим, и угрожала бы территориальной целостности Таджикистана".

"Скорее всего, мы должны допускать и прогнозировать небольшие бандитские нападения группами 20-40, ну 70 человек. И, конечно, они получат достойный отпор с территории Республики Таджикистан", - добавил Сидоров.

Напомним, войска США и НАТО планируют вывести из Афганистана в период с 1 мая до 11 сентября 2021 года. Вывод войск будет приурочен к двадцатой годовщине теракта 9/11, который послужил причиной для начала военной кампании против "Аль-Каиды" в Ираке и Афганистане.

В Афганистане обостряется обстановка. Ранее талибы уже захватили важный транспортный узел Шерхан-Бандар на границе Таджикистана и Афганистана. Были убиты, ранены или взяты в плен более сотни бойцов правительственных войск. 134 афганских военнослужащих бежали в Таджикистан.

В свою очередь, президент Таджикистана поручил мобилизовать 20 тысяч военных для укрепления границы с Афганистаном.

Как развивается ситуация в Афганистане, как это отразится на ситуации в мире и введет ли Россия свои войска подробно анализировала "Страна".