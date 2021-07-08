Отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии создает риски для украинской стороны и никак не повлияет на работу энергосистемы Беларуси. Об этом заявляет Минэнерго республики.

"Объемы поставок электроэнергии из Беларуси в Украину в прошлом и этом году были небольшими. Однако в осенне-зимний период белорусская электроэнергия, которая поставлялась по запросу украинской стороны, использовалась для обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в сложные периоды неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также в Минэнерго Беларуси предположили, что в случае с отказом Украины от белорусской электроэнергии "политика оказалась сильнее экономических доводов".

Напомним, сегодня стало известно, что Украина отказалась покупать электроэнергию Белорусской атомной электростанции. Об этом по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

При этом сама Литва, несмотря на принятый сеймом закон о бойкоте, с начала 2021 года выложила 16 миллионов евро за электроэнергию из Беларуси.