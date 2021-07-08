На заседании постоянного совета ОБСЕ 8 июля официально заявили об уходе посла Хайди Грау с поста специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе, который она занимает с декабря 2019 года. Швейцарская дипломат оставит пост уже этим летом.

Об этом сообщает "Укринформ".

Об уходе Грау проинформировало шведское председательство в ОБСЕ, при этом не называя причин. В представительстве добавили, что сейчас идет поиск преемника дипломата.

Также во время заседания постоянного совета со словами благодарности к Грау обратились несколько делегаций стран-участниц. В частности, Грау поблагодарила за "выдающуюся работу в попытках продвинуть дискуссии в Трехсторонней контактной группе" делегация ЕС при ОБСЕ.

"Уважаемая госпожа посол, вы стали настоящим достоянием ОБСЕ, и мы желаем вам всего наилучшего в ваших дальнейших начинаниях", - сказал представитель миссии Евросоюза.

В представительстве США упомянули непоколебимое стремление Грау к миру и ощутимым результатам в рамках ТКГ, особенно относительно новых участков разведения сил, обновленного плана разминирования и открытия новых КПВВ.

"Мы признаем, что отсутствие прогресса в этих и других вопросах является явным результатом неуступчивости России", - добавили в американской миссии.

Со словами благодарности выступил и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

"Поскольку это последнее выступление специального представителя Грау на постоянном совете, я хотел бы завершить мое заявление выражением искренней благодарности за ее весомый вклад, сделанный во время работы в ТКГ. Нам будет не хватать вашей энергии в ТКГ, уважаемая Хайди, как и ваших уместных замечаний, которые развенчивают российские фейки на заседаниях постоянного совета", - сказал он.

Как писала "Страна", об уходе Грау рассказал 6 июля близкий к минскому переговорному процессу источник.

Через два дня информацию подтвердил представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш. добавив, что дипломата заменит гражданин Финляндии.