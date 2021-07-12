В понедельник, 12 июля, отмечают большой церковный праздник - Петра и Павла. В этот день вспоминают апостолов, которые известны своими христианским проповедями и миссионерством.

В этот день в 258 году в Риме перенесли их мощи, поэтому для их чествования выбрали июльский день.

О празднике

Петр и Павел - одни из учеников Христа. До встречи с Христом Петр был рыбаком Симоном. Он ловил рыбу вместе со своим братом Андреем Первозванным, когда встретил Мессию.

Петр был одним из первых, кто вошел в гробницу после Воскрешения Христова. Част его изображают с ключами от рая.

Павел - одним из гонителей веры Савлом. Он принял христианство только после чудесного явления, во время которого он ослеп. С именем Павел и с принятием новой веры он прозрел.

Впоследствии Петр и Павел стали двумя фундаментальными фигурами церкви и обратили в веру тысячи человек.

Умерли они мученической смертью. Петра распяли, Павлу отсекли голову. Это произошло при императоре Нероне, который славился жестокостью и нетерпимостью к христианам.

Народные традиции

В этот день было принято посещать церковную службу, а потом навещать родных, угощать крестников и крестных родителей. В честь Петра на столе должны быть рыбные блюда.

Молодежь ходила встречать рассвет в поле или на реку. Девушки перед сном клали 12 трав под подушку и ждали, что ночью им приснится суженый.

Открытки с Петром и Павлом