Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring) штамм коронавируса AT.1, впервые выявленного на территории России.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте организации.

"Российский" вариант коронавируса AT.1 внесли в список для наблюдения 9 июня. Впервые он был выявлен в России в январе 2021 года.

На данный момент этот штамм не имеет собственного обозначения буквой греческого алфавита, по аналогии с индийской "дельтой" - такую маркировку получают только те варианты, которые внесены ВОЗ в список представляющих интерес (VOI - Variants of Interest) и вызывающих опасения (VOC - Variants of Concern).

В первой группе находятся штаммы, заражения которыми регистрируют все чаще и в новых регионах, при этом есть прогноз или подтвержденные данные о способности их мутаций влиять на свойства коронавируса. Сейчас в этом списке четыре штамма: "эта" (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), "йота" (США), "каппа" (Индия) и "лямбда" (Перу).

Во вторую группу ВОЗ относит наиболее опасные варианты коронавируса из первой группы, мутации которых увеличили способности инфекции передаваться от человека к человеку и изменили его эпидемиологию, увеличили возможность заражения новых носителей и изменили симптоматику либо сделали его более устойчивым к вакцинам, лекарствам или другим мерам противодействия. На данный момент в списке четыре штамма: "альфа" британского происхождения, южноафриканский вариант "бета", впервые зарегистрированный в Бразилии "Гамма" и "индийский" штамм "дельта".

Что касается списка Alerts for Further Monitoring, штаммы коронавируса попадают туда, когда их мутации потенциально могут менять свойства вируса и в дальнейшем представлять угрозу, однако информации о них пока недостаточно. Всего в этой группе пока 12 вариантов коронавируса.

Напомним, в прошлом месяце в Россию проник "индийский" штамм коронавируса "дельта". В связи с резким ростом заболеваемости в Москве ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Вслед за столицей в других российских регионах также заговорили о необходимости принудительной вакцинации.

Тем временем новый опасный штамм уже добрался до Украины, в связи с чем власти рассматривают возможность закрытия пассажирского сообщения с РФ. В то же время Кабмин уже обязал въезжающих в Украину из Индии, Великобритании, Северной Ирландии, Португалии и России иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.

О том, где желающие могут сделать прививку от коронавируса в Украине, читайте в нашем материале.