Судья из Черкасской области Наталья Кирилюк погибла во время отдыха в Греции. Об этом сообщается на сайте Смелянского районного суда области, где женщина работала после перевода из Донецка.

По неофициальным данным, 48-летняя женщина утонула во время купания в море.

"Оборвалась жизнь Кирилюк Натальи Анатольевны. Ее жизненный путь - это образец человеческого достоинства, добропорядочности, профессионализма, умение работать и желание помогать. В памяти судей и работников Смелянского горрайонного суда Наталья Анатольевна навсегда останется порядочным, добрым человеком, опытным и высококвалифицированным юристом", - говорится в сообщении суда.

Известно, что должность судьи Наталья Кирилюк занимала с 2009 года.

Напомним, это уже не первый случай трагической гибели украинцев на отдыхе за рубежом. В частности, в конце мая в Египте при плавании с аквалангом погиб бывший глава украинской разведки Виктор Гвоздь. "Страна" подробно об этом писала.

А в феврале в Египте украинка из Ровно утонула во время плавания с маской и дыхательной трубкой.