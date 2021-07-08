Во время отдыха в Греции погибла судья из Черкасской области
Судья из Черкасской области Наталья Кирилюк погибла во время отдыха в Греции. Об этом сообщается на сайте Смелянского районного суда области, где женщина работала после перевода из Донецка.
По неофициальным данным, 48-летняя женщина утонула во время купания в море.
"Оборвалась жизнь Кирилюк Натальи Анатольевны. Ее жизненный путь - это образец человеческого достоинства, добропорядочности, профессионализма, умение работать и желание помогать. В памяти судей и работников Смелянского горрайонного суда Наталья Анатольевна навсегда останется порядочным, добрым человеком, опытным и высококвалифицированным юристом", - говорится в сообщении суда.
Известно, что должность судьи Наталья Кирилюк занимала с 2009 года.
Напомним, это уже не первый случай трагической гибели украинцев на отдыхе за рубежом. В частности, в конце мая в Египте при плавании с аквалангом погиб бывший глава украинской разведки Виктор Гвоздь. "Страна" подробно об этом писала.
А в феврале в Египте украинка из Ровно утонула во время плавания с маской и дыхательной трубкой.