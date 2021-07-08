Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал "Стране" о том, что отбор 120 студентов для обучения в Президентском университете будет идти по результатам ВНО исходя из высокой планки

"В концепции реализации проекта уже заложено, что отбор поступающих будет осуществляться из числа лиц, которые продемонстрировали выдающиеся результаты внешнего независимого оценивания, получив по одному предмету 200 баллов, или по двум предметам - не менее 195 баллов, или по трем предметам - не менее 190 баллов", - отметил Сергей Шкарлет.

Однако это касается поступления на бакалавра. Прием студентов на магистратуру построен по другому принципу.

"Набор соискателей высшего образования на двухгодичные магистерские программы по основным специальностям будет проводиться по открытому конкурсу с участием выпускников бакалавриата как Президентского университета, так и других высших учебных заведений Украины и мира", - уточнил Шкарлет.

Он сказал также, что 16 июня распоряжением Кабмина была создана рабочая группа по реализации проекта "Президентский университет". В состав этой группы вошли 24 представителя, в том числе, различных министерств. Рабочая группа разработала план мер по реализации утвержденной концепции Президентского университета.

Напомним, ранее Шкарлет раскрыл сумму, которую планируется платить преподавателям будущего Президентского университета в качестве зарплаты. Помимо этого он рассказал, за чьи деньги будет существовать этот вуз.

Также мы показывали, как будет выглядеть Президентский университет.