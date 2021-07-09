Громкое убийство президента карибского государства Гаити, 53-летнего Жовенеля Моиза, приобретает международный резонанс.

По делу арестованы больше десятка иностранцев, да еще и в иностранном посольстве - Тайваньском (остров фактически подконтролен США).

Ранее министр обороны Колумбии сообщил, что в убийстве Моиза подозревают отставных военных этой южноамериканской страны. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 предполагаемых преступников, 26 из них - граждане Колумбии.

Всего задержаны 17 подозреваемых, еще семерых убила полиция.

Среди задержанных подозреваемых - два гражданина США гаитянского происхождения Джеймс Солаж и Жозеф Венсан.

"Они сказали, что были переводчиками. Целью наемников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его", - сказал местному изданию Nouvelliste судья Клеман Ноэль со ссылкой на показания американцев. Какой именно ордер имели в виду задержанные, не поясняется.

На Моиза напали в ночь на 7 июля. Группа людей пробралась на территорию президентской резиденции в столице Порт-о-Пренсе, часть нападавших общалась на испанском и английском, тогда как в стране говорят на диалекте французского языка. Моиза изрешетили десятками выстрелов, а его кабинет и спальню перевернули вверх дном. Жена президента также получила огнестрельное ранение и позже скончалась в больнице.

"Страна" рассказывает все, что известно о резонансном убийстве президента Гаити и самой стране, погрязшей в нищете и бандитизме.

Переписал Конституцию ради второго срока, арестовал оппозицию

На прошлой неделе президент Гаити публично сообщал, что ему известно о подготовке оппозицией (не признающей итогов выборов и его как законного президента) и несколькими бизнесменами вооружённого государственного переворота.

После гибели Жовенеля Моиза руководство страной взял на себя глава правительства Клод Жозеф, который назвал убийство президента "актом варварства".

С передачей власти на Гаити - проблема. Если президент умирает, то обычно председатель Верховного Суда занимает его место. Но он как раз сам умер от ковида. Парламента нет, потому что еще не было выборов. Поэтому глава правительства - лишь и.о.

Гаитянского президента Моиза с женой расстреляли в собственной резиденции. Фото: BBC

Убийство произошло на фоне растущей бедности и нестабильности в стране. В столице в последние недели нарастали столкновения между преступными группировками и полицией.

Сам Моиз отказывался уходить с должности, когда его полномочия истекли в феврале, перед тем он переписал Конституцию - добавил туда полный иммунитет для себя, разогнал митинги протеста, а оппозицию арестовал.

После его избрания в 2017 году страна находится в перманентном состоянии гражданского протеста против президента (результаты выборов были поставлены под сомнение) с восстаниями, погромами, похищениями и убийствами. Только за июнь этого года и только в Порт-о-Пренс, по данным международной организации Центр анализа и исследований в области прав человек, были убиты более 150 и похищено с целью выкупа более 200 человек, в том числе шестерых иностранцев.

Подозреваемые, задержанные в Гаити по делу об убийстве президента Моиза. Фото: Jean Marc Hervé Abélard

В убийстве Моиза видят как внутренний, так и внешний след.

"Моиз считался проамериканским диктатором, а так как нападавшие говорили на испанском, то не исключают след Венесуэлы, которая противостоит США. В Гаити, среди элит и простых людей, также хватает противников Вашингтона, были даже митинги, на которых жгли американские флаги (местные природные ресурсы контролируются американским бизнесом). Другие, наоборот, намекают на возможную причастность Запада, сравнивая расстрел Моиза с убийством Каддафи, возможной целью называют введение военных сил международных организаций. Другая версия - Моиза могли устранить свои же соратники для перехвата власти, об этом может говорить то, что при нападении на резиденцию президента охрана не пострадала. В суд уже вызвали руководителей службы безопасности, их обвиняют в бездействии. Была информация о том, что нападавшие могут быть связаны с одним из сотрудников службы, который мог участвовать в заговоре и ослабить меры безопасности в резиденции Моиза", - рассказал "Стране" Виктор Мартинез, журналист доминиканской El Nacional.

Часть гаитян настроены против США, а убитого президента считали проамериканским. Фото: RFI

Страна вуду с хижинами из мусора

10-миллионное Гаити, делящее одноименный остров с более развитой испаноязычной Доминиканской Республикой, постоянно страдает от голода, стихийных бедствий, государственных переворотов и криминала. Страна до сих пор не оправилась после страшного землетрясения, когда 11 лет назад погибло 300 тысяч человек, города лежат в руинах.

В трущобах обитают сотни тысяч гаитян, они живут в хижинах из мусора, жестяных листов и дверей от биотуалетов.

Больше половины населения Гаити нищенствует, перебиваясь бананами и рисом, а выживают благодаря бежавшим в США "заробитчанам" и гуманитарке, сотни тысяч детей недоедают. Почти половина населения Гаити не владеет грамотой, не умея даже читать и писать.

Трущобы Гаити - олицетворение нищеты, бандитизмы и колдовства Вуду. Фото: divan-travel

Кстати, Гаити считается одним из мировых центров религии вуду (большинство гаитян — католики, при этом этот факт не мешает гаитянам также проводить обряды вуду).

Несколько десятилетий страну терроризировали страшные "эскадроны смерти" - так называемые тонтон-макуты, или добровольческая милиция национальной безопасности, созданная в прошлом веке диктатором Дювалье. Это было военизированное формирование и ультраправая политическая группировка, которая истребляла политическую оппозицию и занималась рэкетом предпринимателей.

Бедственное положение Гаити усугубляется мощнейшей коррупцией во власти (например, выделенные на восстановление после землетрясения деньги разворовали).

Два года назад страну всколыхнули протесты с требованием отставки избранного в 2017 году президента Моиза. Уже через год после избрания на него покушались.

В феврале этого года Моиз сообщал о попытке нового покушения на себя со стороны группы заговорщиков, которые готовили государственный переворот в стране. Тогда полиция задержала 23 человека, в том числе верховного судью и высокопоставленного офицера полиции.

На следующий день после раскрытия заговора полиция применила гранаты со слезоточивым газом и стреляла по митинговавшей толпе резиновыми пулями. Лидеры оппозиции требовали отставки Моиза с поста президента, обвинив его в попытке установить диктатуру, искусственно продлив срок своего нахождения у власти. По их мнению, его полномочия закончились с наступлением 2021 года. На что президент отвечал, что срок подойдет к концу только в феврале 2022 года года, и до тех пор он не уйдет. Путаница со сроками возникла из-за того, что официальная инаугурация Моиза состоялась лишь через год после победы на выборах.

"Я не диктатор. Диктаторы – это люди, которые захватывают власть и не знают, когда пора уходить", - заявил Моиз.