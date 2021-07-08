В четверг, 8 июля, цены на нефть на торгах меняются слабо и разнонаправленно под воздействием публикации недельных данных о запасах топлива в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:16 КСК в четверг составляет $73,44 за баррель, что на $0,01 (0,01%) выше цены на закрытие предыдущей сессии, сообщает "Интерфакс-Украина".

Цена фьючерсов на WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,15 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,87 млн баррелей - до 445,48 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 6,08 млн баррелей и составили 235,5 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,62 млн баррелей, до 138,69 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4 млн баррелей, уменьшение запасов бензина на 1,75 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 150 тыс. баррелей. Респонденты S&P Global Platts ожидали сокращения запасов нефти на 6,2 млн баррелей, а также снижения резервов бензина на 1,7 млн баррелей и повышения резервов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.

Данные о запасах в США опубликованы на этой неделе на день позже, чем обычно, поскольку понедельник в Штатах был выходным.

В среду Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы "черного золота" в США за неделю, завершившуюся 2 июля, упали на 7,983 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране уменьшились на 2,74 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,09 млн баррелей.

Инвесторы по-прежнему ждут сигналов от ОПЕК+, где пока так и не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года. Переговоры министров стран коалиции, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.

Ранее "Страна" писала о том, что конфликт Саудовской Аравии и ОАЭ гонит вверх мировые цены на нефть.

Также мы сообщали, что цена на российскую нефть в Европе за полгода выросла в 1,5 раза.