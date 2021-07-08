Делегация политического офиса запрещенного в России радикального движения "Талибан" прилетела в Москву на переговоры.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сухейля Шахина - официального представителя политофиса "Талибана", руководство которого живет в Катаре.

Сам Шахин тоже вошел в состав делегации.

"Визит продлится два дня", - сказал представитель.



В Афганистане сейчас накаляется противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который 8 июля практически завершился.

Некоторые афганские военные уходят на территорию Таджикистана. В Душанбе попросили союзников по ОДКБ помочь справиться с вызовами из Афганистана и совместными усилиями укрепить южные рубежи.

Ранее "Страна" сообщала, что движение "Талибан" планирует в ближайший месяц предоставить правительству Афганистана письменное предложение мира.

Мы также прогнозировали, что ждет Афганистан после ухода американцев и введет ли Россия войска в эту страну.