Последний рабочий день недели, 9 июля, придет в Украину со стабильной сухой, жаркой и маловетренной погодой, благодаря антициклону Cornelieke, который уже взял синоптическую ситуацию над нашей страной в свои руки. Ночи обещают пока прохладные.

Синоптики предупреждают, что в пятницу жара усилится - это подтверждает спутниковое изображение, на котором видно отсутствие облачности над восточной и юго-восточной частями Европы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ближайшей ночью в Украине температура воздуха опустится до отметок +15-20 градусов, а в дневные часы воздух раскалится до +​​28-33. В Карпатах ночью +10-15, а днем ожидается +​​22-27 градусов.

Ветер юго-восточный, на левобережье северо-восточный, 5-10 м/с.



В Киеве и области 9 июля будет наблюдаться сухая и жаркая погода с температурой ночью +15-20, а днем ​​потеплеет до +28-33 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воды в реке Днепр по состоянию на 8:00 8 июля составляла +25 градусов, уровень воды 454 см.

Ранее "Страна" писала о том, что в четверг из-за жары грузовикам ограничили въезд в Киев.

Также мы сообщали, что на родину Санта-Клаусав в Лапландию пришла жара, побит температурный рекорд за последние 100 лет.