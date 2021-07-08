Специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посла Хайди Грау, об уходе которой из минского процесса стало известно 6 июля, заменит гражданин Финляндии.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш.

Правда, имя и регалии человека, который сменит дипломата из Швейцарии, пока неизвестны.

"Известно, от какой страны будет представитель. По моей информации, это Финляндия", - сказал Гармаш.

По его словам, Грау, скорее всего, еще проведет одно заседание ТКГ, ориентировочно запланированное на 22 июля.

"Может быть, она проведет последнее заседание этим летом, ориентировочно 22 июля", - сообщил участник ТКГ с украинской стороны.

Кроме того, он пожаловался, что во время последнего заседания ТКГ Грау оказывала давление на украинскую делегацию.

"К сожалению, заблокированной остается работа политической подгруппы. Вчера спецпредставитель председательствующий в ОБСЕ госпожа Хайди Грау на мой взгляд, недопустимо давила на руководство нашей делегации для того, чтобы представители переселенцев, то есть представители ОРДЛО от Украины, не присутствовали на переговорах политической подгруппы. Она хотела, чтобы ОРДЛО представляла только российская сторона. Наша делегация на это не соглашается", - заявил Гармаш.

Он добавил, что Грау аргументировала свою позицию тем, что необходимо разблокировать работу политической подгруппы. Она считает, что присутствие украинской стороны является причиной ее блокировки.

"Но при этом интересно, что она не попросила ту сторону убрать судимую за терроризм в Украине Майю Пирогову и таким образом разблокировать работу политической подгруппы, тем более что представители ОРДЛО от Украины уже год работают в политической подгруппе и никаких проблем с этим не было", - пояснил Гармаш.

Как рассказывала "Страна", 6 июля консультации политической рабочей подгруппы ТКГ не состоялись, потому что Украина возмутилась приглашением Россией представительницы Донецка Майи Пироговой.

Мы также приводили слова Грау, которые пересказал в своем ключе Гармаш. По ее мнению, обе стороны конфликта на Донбассе не демонстрируют готовности к устранению нарушений режима прекращения огня.