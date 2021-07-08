Украина хотела бы услышать честный ответ на вопрос, когда она может стать полноправным членом НАТО.

Об этом в ходе интервью в Центре восточноевропейских исследований в Вильнюсе в четверг, 8 июля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает "Интерфакс-Украина".

"Россия - это "слон в комнате". С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса в отношениях между Украиной и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытой дверью и при выключенных микрофонах, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку "мы должны учитывать Россию". Так функционирует политика, и мы понимаем это. Наша позиция проста: мы все реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина уже осуществила много реформ в секторе обороны и безопасности и остается приверженной тому, чтобы провести еще больше реформ и полностью соответствовать стандартам НАТО и обеспечить совместимость, увеличить доверие между союзниками и Киевом.

"Мы готовы продолжить и мы продолжим, не только из-за НАТО, но и из-за наших личных интересов безопасности. Но мы хотим честного ответа взамен - ответа на вопрос "когда?". Мы понимаем, что членство в НАТО - это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующего шага в нашей евроатлантической интеграции", - добавил министр.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна заслуживает быть в НАТО больше, чем многие страны ЕС. В то же время он признал, что на данный момент нет временных рамок следующих шагов по сближению государства с Альянсом.

В свою очередь специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай дал понять, что для вступления Украины в Альянс необходимо, чтобы сам Альянс хотел расширяться. При этом одного выполнения перечня условий вступления в организацию, по его словам, недостаточно.