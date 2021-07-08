Ведущая испытатель вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac в Индонезии Новилия Сьяфри Бахтияр умерла 7 июля. У нее был Covid-19.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на индонезийские СМИ.

Смерть ученой наступила на фоне рекордного всплеска летальных исходов от коронавируса в Индонезии - одной из стран, где вакцина компании Sinovac получила наибольшее распространение.

Одно из изданий страны проинформировало, что Новилия умерла от коронавируса. Эти данные подтвердил представитель государственной фармацевтической компании BioFarma, заявивший, что женщину похоронили в соответствии с протоколами о Covid-19.

Бахтияр была известной ученой и руководила десятками клинических испытаний в BioFarma, включая клинические испытания вакцины против Covid-19 в сотрудничестве с Sinovac. Женщине было чуть больше пятидесяти лет.

Заражение и смерть медицинских работников в Индонезии, привитых вакциной CoronaVac, подняли вопрос о ее эффективности в предотвращении госпитализации и летального исхода. Согласно независимым данным группы Lapor Covid-19, 131 медицинский работник, в основном вакцинированные вакциной от Sinovac, скончался с июня, в том числе 50 человек - в июле.

Между тем еще в мае сообщалось, что после применения в Индонезии выяснилось: вакцина CoronaVac в реальности эффективнее, чем во время клинических испытаний.

Также эксперты установили, что после третьей дозы китайской вакцины количество антител в организме увеличивается в 10-20 раз.