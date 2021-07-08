Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель после отпуска займет должность внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака по связям с иностранными СМИ.

Об этом в четверг, 8 июля, со ссылкой на источники в представительстве главы государства сообщает издание "Бабель".

По словам собеседника журналистов, после отпуска и выхода книги ее книги "Каждый из нас президент: лицо новой страны", которая выйдет уже 11 июля, она вернется в Офис президента как внештатный советник Ермака и будет заниматься связями с иностранными изданиями. Сроки возвращения Мендель из отпуска пока неизвестны.

Пока же, по словам источника, "Мендель отдыхает от хейта".

Напомним, Юлия Мендель заняла должность пресс-секретаря президента Зеленского 3 июля 2019 года. До назначения она работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере", сотрудничает с The New York Times, писала для украинского Forbes и американского Politico. Также Мендель указывалась как координатор по связям с медиа представительства Всемирного банка в Украине.

В апреле 2021 года она написала заявление об отставке. По словам нашего источника, ее работой был недоволен руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Мендель на должности пресс-секретаря Зеленского сменил телеведущий телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров.

1 июля Мендель сообщила, что написала книгу мемуаров о своей двухгодичной работе в ОП. Недавно она зачитала отрывок из книги, в котором говорится о ее жизненном пути и давлении России, которое она успела ощутить. Книгу, отрывки из которой уже проанализировала "Страна", издаст "Клуб семейного досуга"

Чем запомнилась Мендель на посту пресс-секретаря подробно писала "Страна".