В четверг, 8 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом отменил запрет на воздушные перевозки россиян в Египет и признал утратившим силу указ, которые запрещал регулярные перевозки в Каир.

Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Указ вступает в силу со дня его публикования. Теперь российские авиакомпании смогут отправлять в Египет прямые авиарейсы. Помимо этого, сняты рекомендации туроператорам и агентствам воздерживаться от продажи туров.

Напомним, авиасообщение между РФ и Египтом было приостановлено в 2015 году, после того, как над Синаем взорвался российский самолет с туристами 31 октября 2015 года. В тот день погибли более 200 человек.

Ранее мы писали, что Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая. Это произошло после задержания Романа Протасевича в Минске. В связи с таким решением Киева Беларусь направила Украине ноту протеста.

Также сообщалось, что "Белавиа" остановила авиасообщение с Литвой в ответ на аналогичное решение Вильнюса. При этом первой авиасообщение с Беларусью закрыла Великобритания.