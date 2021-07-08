Народный депутат, глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук сделал заявление во время судебного заседания в Печерском райсуде Киева по избранию ему меры пресечения. По словам политика, дело против него сфабриковано по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

"Для власти уже стало нормой использовать тяжкие уголовные статьи как государственная измена, как инструмент против тех кто думает иначе, исповедует другую идеологию и имеет свой взгляд на развитие событий. (...) Основная цель власти, это ограничить мои действия как оппозиционного политика", - заявил Медведчук.

В свою очередь сторона защиты Медведчука просит объявить перерыв в заседании до завтра, так как суд начался в 09:30, а уже скоро заканчивается рабочий день. Также адвокаты сослались на то, что в зале заседания очень душно. Тем не менее суд продолжается, судья Вовк объявлять перерыв в заседании отказался.

Напомним, 11 мая председателю политического совета партии "ОПЗЖ" Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

В отношении Медведчука суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.

7 июля, Печерский райсуд Киева продлил сроки досудебного расследования в уголовном производстве по делу нардепов.

Сегодня сторона защиты Медведчука добивается отмены меры пресечения для своего подзащитного.