Олимпиада-2020 в Японии, которая начнется уже 23 июля, будет проходить без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Решение, которое прежде всего связано с объявлением в Токио режима чрезвычайной ситуации с 12 июля до 22 августа, принято после консультаций с МОК.

Об этом сообщила японский министр по делам Игр Тамаё Марукава, пишет The Guardian.

"На площадках в Токио не будет зрителей... Что касается тех районов, где чрезвычайное положение не введено... мы обсудим", - сказала Тамаё Марукава.

Эксперты признают такое решение ожидаемым шагом и еще одним ударом по Олимпиаде, которая и без того была отложена на год из-за пандемии и отметилась масштабным превышением бюджета на этапе подготовки.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о необходимости предотвратить превращение Токио в источник новой волны инфекций, особенно в условиях распространения "дельта"-варианта коронавируса.

Напомним, что изначально проведение Олимпиады-2020 было запланировано на июль-август 2020 года, из-за пандемии ее перенесли на год, но название решили сохранить.

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