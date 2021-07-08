В зале Печерского районного суда Киева, где проходит заседание по мере пресечения народному депутату, главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку, не работает кондиционер, а содержание углекислого газа в семь раз превышает допустимую норму.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"В зале суда содержание СО в семь раза выше допустимой нормы, При этом температура в помещении 31 градус. ЕСПЧ признает такие условия содержания заключенных пытками. В зале суда сейчас не заключенные, а участники процесса, журналисты и депутаты... Украинское правосудие", - заявил Кузьмин.

Пожаловался на условия, в которых проходит заседание, и руководитель молодежного крыла ОПЗЖ, генпродюсер канала "112 Украина" Артем Марчевский.

"То, что происходит в суде - это какое-то издевательство над людьми, которые там сидят, над здравым смыслом и над законом. Во-первых, в помещении суда примерно +45 градусов тепла, кондиционеры не работают. Во-вторых, судья, когда рассматривает какое-либо ходатайство, даже не пытается это сделать как-то по форме, для виду. То есть он просто выходит из зала заседания якобы в совещательную комнату, минут через 15 возвращается обратно с каким-то решением. Никого это не смущает, всем причастным к этому действу абсолютно плевать. Сейчас будет продолжать очередной акт постановки в "театре абсурда". Я думаю, судья ушел совещаться по поводу допроса свидетелей, но думаю, что сейчас будет очередной интересный абсурд. Происходит полная правовая вакханалия", - заявил он "Стране".

Марчевский также прокомментировал, какая ситуация обстоит с отводами в ходе заседания.

"Были ходатайства об отводе судьи, об отводе прокуроров и об отводе секретаря суда. Все их отклонили, нарушая действующие нормы украинского законодательства. Сторона защиты объяснила, почему эти ходатайства должны быть удовлетворены, но судью это абсолютно не интересует. Он отлучается в совещательную комнату только когда ему необходимо посоветоваться с кем-то из Офиса президента для принятия решений", - добавил Марчевский.

По его словам, против Медведчука нет уголовных производств, а значит вся ситуация - лишь политические дело.

"Судебный процесс с Медведчуком это сугубо политическое дело. Никакого реального уголовного производства не существует. Это сугубо политические преследования неугодных оппонентов. На прошлом заседании прозвучала фраза, что Медведчук не согласен с действующим курсом власти, как претензия. Но давайте посмотрим на любые социологические исследования - у нас больше 65% не согласны с действующим курсом власти. Так что, над ними нужно производить политическую расправу или их надо куда-то ссылать?", - считает он.

Также Марчевский утверждает, что все чиновники, которые принимали участие в деле Медведчука, понесут уголовную ответственность.

"Все, что сейчас происходит, - это начало конца действующего режима. Невозможно беззаконно преследовать оппозицию, рано или поздно этому будет дана правовая оценка и все люди, которые принимали в этом участие, все чиновники разного уровня, понесут не только политическую, но и уголовную ответственность", - утверждает он.

Кроме этого Марчевский добавил, что трехчасовый перерыв на обед так и не был принят судьей.

"Мне бы хотелось спрогнозировать что-то хорошее, но я вижу, как судья ведет процесс и слышу абсолютно никчемные доводы прокуроров, которые этот же судья принимает. Мне трудно делать какой-либо оптимистический прогноз, но мне бы хотелось, чтобы верховенство права все-таки восторжествовало. Пообедать нам тоже не удалось. Адвокаты действительно просили сделать перерыв на обед, потому что заседание идет с 9:30 утра. Судья отказал в этом, сославшись что идет судебный процесс. Я думаю, что мы тут не на один час, уверены, что перерыва на обед не будет. Хотя при этом я точно также уверен, что эти получасовые перерывы судья делал якобы для того, чтобы обдумать какое-то решение и у него точно все срослось и с обедом, и со справлением естественных нужд, а о людях, которых сидят в зале, никто не думал", - подытожил Марчевский.

Напомним, 11 мая Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

Кроме того, сообщалось, что 13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста.

Также мы писали, что 7 июля Печерский райсуд Киева продлил сроки досудебного расследования в уголовном производстве по делу народных депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которых подозревают в госизмене.

На сегодняшнем заседании Виктор Медведчук требует полной отмены меры пресечения.