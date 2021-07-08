Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике с необычной для нее строгой прической. На ее странице в соцсети опубликовано фото, сделанное на мероприятии, посвященном старту первого украиноязычного аудиогида в Археологическом музее Несебыра (Болгария).

На фото Елена Зеленская запечатлена воплощением делового стиля - классический светло-голубой костюм дополнен гладко зачесанными волосами. Конечно же более привычной для украинцев прической Елены Зеленской является менее строгая - распущенные волосы.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Отметим, что подписчики страницы первой леди сразу же заметили перемены в ее образе и реагировали на это по разному.

"Очень хорошая у вас прическа", - заметили одни пользователи. При этом не меньше было настроенных критически. "Леди красивая, но стилисту - минус", "Меняйте парикмахера - колориста..."- комментировали другие подписчики.

Ранее "Страна" писала о том, что в рейтинге самых влиятельных женщин Украины Елена Зеленская уступила пальму первенства послу США в Украине Кристине Квин.

Также мы сообщали, что Елена Зеленская на встречу с Эрдоганом надела платье от Виктории Бекхэм за 36 000 гривен.