Елена Зеленская появилась на публике в непривычном образе. Фото
Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике с необычной для нее строгой прической. На ее странице в соцсети опубликовано фото, сделанное на мероприятии, посвященном старту первого украиноязычного аудиогида в Археологическом музее Несебыра (Болгария).
На фото Елена Зеленская запечатлена воплощением делового стиля - классический светло-голубой костюм дополнен гладко зачесанными волосами. Конечно же более привычной для украинцев прической Елены Зеленской является менее строгая - распущенные волосы.
Фото: instagram.com/olenazelenska_official
Отметим, что подписчики страницы первой леди сразу же заметили перемены в ее образе и реагировали на это по разному.
"Очень хорошая у вас прическа", - заметили одни пользователи. При этом не меньше было настроенных критически. "Леди красивая, но стилисту - минус", "Меняйте парикмахера - колориста..."- комментировали другие подписчики.
Ранее "Страна" писала о том, что в рейтинге самых влиятельных женщин Украины Елена Зеленская уступила пальму первенства послу США в Украине Кристине Квин.
Также мы сообщали, что Елена Зеленская на встречу с Эрдоганом надела платье от Виктории Бекхэм за 36 000 гривен.