Следующая рабочая неделя начнется с заседания фракции "Слуга народа", а в течении недели пройдет два внеочередных заседания Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает народный депутат от "Слуг народа" Юлия Гришина в своем Telegram-канале в четверг, 8 июля.

По ее словам, в понедельник пройдет заседание фракции "слуг народа", на котором народные избранники собираются обсудить ряд законопроектов. Сама Гришина ждет обсуждения законопроекта о корпоративном управлении государственными предприятиями.

Во вторник и четверг пройдут внеочередные заседания парламента.

Напомним, в начале июля Верховная Рада разблокировала подписание закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Законопроект предусматривает, что на членство в ВККС смогут претендовать члены ВККС, ВСП и Высшего совета юстиции.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заветировал законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и вернул его в Верховную Раду с предложениями. В тот же день законопроект был направлен на рассмотрение парламентского комитета по вопросам правовой политики.