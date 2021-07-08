В четверг, 8 июля, президент России Владимир Путин откроет движение по Центральной кольцевой автодороге в Москве. Ее длина составляет 336,5 км, это в три раза больше МКАДа. Движение по ЦКАДу будет почти полностью платным.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Центральная кольцевая автомобильная дорога имеет протяженность свыше 330 километров и 4 полосы, большая часть трассы – около 260 километров – будет платной, стоимость одного километра для легковых автомобилей начинается от 2,5 рублей (0,91 коп. - Ред.).

Отметим, что длина МКАДа составляет 109 километров. ЦКАД расположен за МКАДом и в три раза его больше. Теперь грузовики на МКАД не пускают, его оставили только для легковых авто. А на ЦКАД переводят все грузовики, допустимая скорость движения на новой дороге составляет 110 км/ч.

Дорогу строили с 2014 года, трасса призвана разгрузить столицу от транзитного грузового трафика. Это один из самых масштабных инфраструктурных проектов в московском регионе. Он обошелся более чем в 340 миллиардов рублей (около 123,7 млрд грн - Ред.).

Схема новой дороги. Фото: t.me/dimsmirnov175

Напомним, "Страна" писала о том, где в Украине хотят построить платные дороги и сколько придется платить.

Также мы сообщали, что в 2019 году Путин открыл платную трассу Москва-Питер.