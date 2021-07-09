Вчера, 8 июля, в Венгрии заработал закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Он во многом стал калькой с аналогичного российского документа. И Москва уже его, кстати, поприветствовала.

А вот Евросоюз прочит Будапешту санкции. Однако пока непонятно, чем это может венграм грозить: предыдущие обещания лишить страну финансовой помощи так и не реализовались.

"Страна" разбиралась в новых ЛГБТ-запретах венгерского правительства.

О чем говорит венгерский закон

Документ местный парламент принял еще 15 июня. Проголосовали за него как в правящей партии "Фидес", так и в ультраправой "Йоббик". Оппозиция же бойкотировала голосование.

"Порнография и контент, изображающий сексуальность или пропагандирующий отклонение от гендерной идентичности, изменение пола и гомосексуализм, не должны быть доступны лицам моложе 18 лет", - говорится в законе.

Как несложно догадаться, под это короткое определение подпадает практически все - от фильмов и рекламы до книгоиздания и СМИ.

По сути, это калька российского закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей.

После принятия закона будут запрещены образовательные программы, книги или реклама, описывающие секс-меньшинства или тех, кто с ними солидарен. Как, например, рекламу компании Coca-Cola с изображением мужской пары, которая взбудоражила Венгрию в 2019 году.

Закон вызвал негативную реакцию западных организаций, а также Еврокомиссии. Однако его никто не отменил, и вчера документ вступил в силу.

Причем, он уже не первый. В декабре Будапешт запретил гей-браки, а также усыновление детей представителями ЛГБТ.

Парламент страны внес изменения в Конституцию и определил брак как союз мужчины и женщины. Причем расписал для них родительские роли: матерью может быть только женщина, а отцом - лишь мужчина.

Второй пункт - только семьи в браке могут усыновлять детей. То есть однополые пары под это уже не подпадают.

Исключение венгерские власти сделали только для родственников, которые могут усыновить детей-сирот в случае смерти родителей или потери прав на ребенка.

За полгода до этого Венгрия запретила проводить операции по смене пола. Эксперты считают, что таким образом премьер Венгрии Виктор Орбан готовится к парламентским выборам, которые состоятся в следующем году. Поэтому и активизировал тему защиты традиционных ценностей, с которой партия Орбана пришла к власти.

Реакция Евросоюза

Накануне вступления закона в силу его потребовала отменить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Гомосексуальность приравнивается к порнографии. Этот закон использует защиту детей ... для дискриминации людей из-за их сексуальной ориентации ... Это позор", - заявила фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

Она сказала, что Венгрия "столкнется с полной силой закона ЕС", если не отступит, хотя не уточнила подробностей.

Однако прошлой осенью руководство Евросоюза угрожало заморозить финансирование для Будапешта. И конкретно из-за двух вопросов - анти-гомосексуальных законов и отказа принимать у себя нелегалов.

Но в итоге финансирование как Венгрии, так и Польши, которая идет в том же идеологическом фарватере, не остановили - несмотря на то что за это активно выступали структуры американского миллиардера Джорджа Сороса.

Каким будет ответ Брюсселя сегодня и будет ли - пока вопрос. Но угрозы такие зазвучали сразу после того, как закон о запрете пропаганды гомосексуализма Венгрия приняла в июне. А премьер Нидерландов Марк Рютте вообще призвал исключить Венгрию из ЕС.

При этом против Евросоюза бунтуют не только венгры - они лишь в авангарде гомо-скептиков среди стран Восточной Европы. Кроме Венгрии еще шесть стран внесли запрет на гомосексуальные союзы в свои конституции. Другие запретили их на уровне обычных законов.

Европа уже давно порывается показательно наказать "выскочек", которые идут вразрез с гендерными практиками ЕС. Но до сих пор это было лишь угрозами.

Впрочем, сейчас вроде как настрой более серьезный.

Европарламент потребовал от Европейской комиссии принять меры против нарушений верховенства закона в странах-членах ЕС, проголосовав 8 июля за скорейшее применение механизма сокращения выделения средств ЕС конкретным государствам. Под последними в первую очередь понимают Венгрию (за закон по гей-пропаганде), а также Польшу (Брюсселю не нравятся попытки Варшавы утвердить решение о главенстве польской Конституции над европейским законодательством).

Отметим, что лишение финансирования было бы сильным ударом по экономикам Польши и Венгрии, которые сильно зависят от европейских дотаций.

В то же время запустить этот механизм удастся не ранее конца 2022 года. Как пишет агентство AFP, это связано с тем, что условием урезания финансирования должна стать проверка законности данного шага Европейским судом в Люксембурге. И теперь на рассмотрение вопроса потребуется год и более.

Чем эта тема важна для Украины?

В Украине население настроено в массе своей против темы ЛГБТ. При этом большинство не против того, чтобы вступить в Евросоюз.

Однако не все понимают, что нормы ЕС - это в том числе и гендерная политика, которая вряд ли придется по душе украинцам.

Тем не менее европейские нормы о защите секс-меньшинств Украина так или иначе пытается протащить в украинские законы.

Кабмин в июне предложил ввести наказание за дискриминацию ЛГБТ.

А ранее в парламенте создали межфракционную группу за ратификацию Стамбульской конвенции, которая понятие пола (то, кем ты родился: мужчиной или женщиной) заменяет гендером (то, кем ты себя ощущаешь). И прошлым летом документ всерьез готовили к внесению в Раду.

Но голосов под нее пока явно не хватает. Да и велико сопротивление сторонников традиционных ценностей - в частности, церквей. Поэтому эту историю пока отложили.

Тем не менее к теме защиты ЛГБТ регулярно возвращаются. Что стоит расценивать как авансы в сторону Евросоюза под те или иные политические потребности власти.

Также Киев пытается показать Брюсселю, что по вопросу сексуальных меньшинств готов поддерживать повестку, которую продвигает ЕС - в отличие от венгров, поляков и других.