Один из самых известных украинских воров Андрей Недзельский по кличке Неделя сегодня был задержан полицией в Болгарии.

Взяли его в аэропорту столицы Болгарии - Софии. Андрей Недзельский пытался въехать в страну с поддельными документами.

Авторитета подозревают в организации в 2020 году убийства Александра Семенова по кличке Кацап. После открытия уголовного производства Андрей Недзельский сбежал из Украины, где в отношении него открыто уголовное производство по ст.115 – умышленное убийство. Сейчас готовится экстрадиция криминального авторитета в Украину.

"Все просто. Он задержан по запросу Украины. Будем требовать выдачи. Он может пытаться в Болгарии оспаривать экстрадицию", - заявил "Стране" заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Страна" выяснила, что означает задержание влиятельного криминального авторитета и его возможная выдача Украине.

Злоключения Недели

Если Неделя, который до недавнего времени считался главным смотрящим по Украину, окажется в Киеве в тюремной камере, это может повлечь за собой сразу несколько последствий.

Дело в том, что Андрей Недзельский находится в перманентном конфликте с влиятельным лидером днепровского криминального клана вором Сергеем Олийником по кличке Умка, а также с влиятельным вором грузинского происхождения Нодаром Руставским.

В 2019 году Андрея Недзельского избили его же коллеги по криминальному ремеслу в отеле Fairmont Grand. Этому предшествовал конфликт из-за зон влияния с Умкой.

До раскоронования Недзельский был в Украине одним из нескольких "воров в законе", которые не отбывали серьезные сроки в тюрьме. Он лишь недолго пробыл во французской тюрьме за подделку венгерского паспорта. Этот факт, а также слухи о том, что Неделя пытался "разобраться" со своим недругом, Нодаром Руставским, руками правоохранителей, стали причинами его избиения и лишения статуса в 2019 году. "Страна" подробно писала об этой истории.

Предыстория конфликта началась в 2014 году, когда Неделя предъявил права на контроль над несколькими регионами востока и юга Украины. Который контролировал днепровский клан Умки и несколько других воров, в том числе и лидер "пиковых", или грузинских воров в Украине Нодар Руставский. Это повлекло за собой затяжную подковерную войну, в ходе которой все участники включили все свои резервы. Включая связи в МВД.

Время Нодара и Миши

Одним из давних козырей Андрея Недзельскоговсегда были обширные связи и дружба с высокопоставленными чиновниками МВД, офиса президента и ВР. Впрочем, после его избиения и раскоронования ситуация качнулась в сторону его противников – Умки и Нодара Руставского.

Оба давно наводили мосты с эшелонами власти в Украине и добились немалых успехов после того, как убрали со сцены главного конкурента - Неделю.

Днепровский клан пришел к успеху в том числе и за счет близкого знакомства и давнего сотрудничества с Игорем Коломойским. Преимущества соперникам Недели по криминальному миру добавил и кадровые перестановки в МВД, которые произошли в сентябре 2019 года, об этом писала "Страна".

Однако в 2021 году вектор снова сменился - силовикам явно стали мешать лоббисты и союзники из криминального вира. После появления известного санкционного списка СНБО криминальных авторитетов, был задержан Умка.

Впрочем, этой участи, по информации "Страны", вполне успешно избежал вор Нодар Асоян по кличке Нодар Руставский. До ареста Умки этот вор занимал своеобразную нишу в криминальном мире Украины, контролируя заезжих гастролеров с Кавказа - автоугонщиков и квартирных воров.

Но главной и тайной функцией Нодара Руставского была координация украинских воров с зарубежными воровскими кланами. А также контроль над обналичкой теневых финансовых потоков в общак. По сути, Нодар Руставский был своеобразным министром финансов и иностранных дел в воровском сообществе Украины.

После ареста Умки и Недели, а также других второстепенных воров, Нодар Руставский получил своеобразный карт-бланш и по сути из серого кардинала превратился в лидера криминального мира Украины.

Интересно, что по информации "Страны", несмотря на санкции СНБО, Нодар Асоян регулярно общается с руководством полиции.

Это говорит о том, что высшее руководство силовых структур выполняет некую селекцию среди криминальных авторитетов, устраняя слишком самостоятельных и делает ставку на одного представителя в криминальном сообществе, наделяя его при этом определенной свободой действий. При соблюдении неких условий, скорее всего - подконтрольности. В том числе и прибылей от деятельности криминального сообщества Украины, которая исчисляется миллионами долларов в месяц.

Еще один авторитет, который может нарастить свое влияние - это российский вор в законе Михаил Воеводин по кличке Миша Лужнецкий, также имеющие неплохие связи в украинской власти.

Основные интересы Миши Лужнецкого – в игровом бизнесе и торговле металлами. По слухам, Миша Лужнецкий инвестировал деньги в легальные казино, которые открылись недавно в Украине.

Операция "легализация"

В тоже время, в криминальных кругах есть и альтернативная точка зрения - даже если Неделю экстрадируют в Украину и отправят в тюрьму к глобальным переменам в криминальном мире это не приведет. Наоборот - Недзельский даже может упрочить свое влияние.

"Процедура экстрадиции будет вроде легализации. Сейчас Неделю привезут в Украину, проведут по всем юридическим процедурам, отправят на Лукьяновское СИЗО - понятное для него место, где, к слову Умка уже отремонтировал себе блатную хату. Посидит пару месяцев и уедет под домашний арест. И все, вопросов к нему больше не будет", - говорит источник в криминальных кругах.

К слову, что касается Умки, то у него вскоре истекает срок меры пресечения (взятие пол стражу). И будет интересно посмотреть - продлят ли его содержание в тюрьме, либо заменят на более мягкую форму.

По крайней мере, в криминальных кругах не исключают второго варианта.

"Есть мнение, что это показуха, которая постепенно сойдет на нет", - говорит источник.