Комитет Рады рекомендовал ко второму чтению законопроект о реформе Службы безопасности Украины, принятый в первом чтении в январе 2021 года.

Об этом в Facebook сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

"Комитет рекомендовал реформу СБУ ко второму чтению! Детали, которые изменились, напишу позже", - сообщила Безуглая.

Напомним, работа над законопроектом о Службе безопасности Украины вышла на финишную прямую в конце мая. Из исправленной версии законопроекта изъяли некоторые драконовские "политические" полномочия обновленной спецслужбы: СБУ лишили возможности делать представления в ЦИК относительно снятия с избирательного процесса политических партий или отдельных кандидатов, а также права внесудебного блокирования информационных ресурсов. "Страна" подробно анализировала текст документа.

Также мы писали о том, что народный депутат Макс Бужанский в июне рассказывал, что Марьяна Безуглая внесла правки в законопроект о реформе СБУ после того, как истек срок подачи правок. При этом автором правок является неизвестный человек.